اعتماد تقنية الفيديو في ربع نهائي دوري أبطال آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، إن تقنية المساعدة بالفيديو «في إيه آر» ستعتمد لأول مرة في دوري أبطال آسيا بدءاً من الدور ربع النهائي المقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتستأنف المسابقة القارية العريقة نشاطها منتصف سبتمبر، بعد توقف دام ستة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحديداً منذ مارس/ آذار الماضي عقب الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد فرض حظر على السفر.

وقال الاتحاد في بيان له: قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، حيث سيتم للمرة الأولى تطبيق هذه التقنية في مسابقات الأندية للاتحاد.

وأضاف البيان: الاتحاد الآسيوي قام بتنظيم العديد من دورات حكم الفيديو المساعد منذ مارس/ آذار 2017، وقد أنجز الاتحاد خطوات ثابتة ناجحة في تطبيق هذا النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم.

وكانت كرة القدم الآسيوية شهدت للمرة الأولى تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد عام 2019، اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا في الإمارات، قبل أن يتم تطبيق النظام على جميع المباريات الـ32 في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وتابع البيان: ومن أجل الإعداد لتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في دوري أبطال آسيا، يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل ورشة عمل لمنسق معلومات نظام الفيديو المساعد، خلال الفترة من 26 أغسطس/ آب الجاري، لضمان إطلاع منسقي نظام الفيديو المساعد على أحدث تطورات هذه التقنية.

وأوضح : يسعى نظام حكم الفيديو المساعد لتحقيق أقل تدخل مع الحصول على أكبر قدر من الفائدة، وهو يقتصر في تطبيقه على أربع حالات فقط، هي حسم قرار احتساب الهدف، ضربات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، أو الخطأ في تحديد هوية اللاعب.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي لفرق غرب القارة في 30 سبتمبر/ أيلول، وشرقها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تقام المباراة النهائية في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً.