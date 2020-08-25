الاتحاد الآسيوي للكاراتيه ينظم سمنار المدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه السبت سمناراً لجميع مدربي قارة آسيا في تدريبات الكاتا، بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وشارك في السمنار 920 مدرباً من 29 دولة في القارة الاسيوية.

افتتح السمنار اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول للاتحاد الدولي للكاراتيه بحضور أمين عام الاتحاد الاسيوي جون شي ورئيس لجنة الحكام الاسيوية منصور السلطان ومدير الاتحاد الاسيوي.

وأكد الرزوقي أن برامج السمنار الآسيوي المعلن عنها تأتي في إطار الجهود المبذولة من الاتحاد الآسيوي لتطوير مستوى الحكام والمدربين في قارة آسيا عن بعد، وقال إن الدورات ستتواصل طوال الفترة المقبلة وسيختتم برنامج السمنار الآسيوي الحالي يوم السبت المقبل.

وقام الخبير الياباني تسيجو سكاموتو (9 دان ريو كاراتيه) بالشرح العملي لأسلوب تدريبات الكاتا في إحدى الصالات الرياضية في جزيرة اوكيناوا اليابانية واشتملت المحاضرات العملية على التدريب وكيفية الأداء الحركي للكاتات وتدريبات الانقباض العضلي للذراعين والحوض والفخذين أثناء تأدية الكاتا.