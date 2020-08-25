استمرار أعمال التطوير والصيانة في أندية الشارقة والوسطى والشرقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مجلس الشارقة الرياضي أعمال التطوير والصيانة والإنشاءات في أندية الإمارة الباسمة المختلفة، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة ضمن جهوده للارتقاء بالبنى التحتية، وتجهيز متطلبات الموسم الرياضي.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: هدفنا دائماً في المجلس العمل على أن تكون أندية الإمارة متميزة؛ من خلال تطوير البنى التحتية، وتنفيذ الإنشاءات الجديدة، وتأكيد الإمكانات العالية لهذه الأندية والدعم الكبير لها؛ بحيث يقوم فريق المهندسين في قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة بالمجلس، بمتابعة هذه الأعمال بشكل يومي ومستمر مع دائرة الأشغال العامة، بما يساهم في رفع الكفاءة والجودة لكل الخدمات والمرافق في الأندية، ونؤكد سعادتنا بنسب إنجاز الأعمال في الاندية، ولا يسعنا إلا أن نشكر دائرة الأشغال العامة على هذا التعاون والتنسيق الإيجابي بما يؤكد تكاتف الجهود؛ من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.

وقال عبد الله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس: بدأت أعمال تجهيز الملعب في نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة لدوري المحترفين وتوفير الكراسي للمدرجات إلى جانب الانتهاء من مشروع شبكة الصرف الصحي، أما بالنسبة لأندية المنطقة الشرقية ففي نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي تم الانتهاء بنسبة 95% من أعمال تركيب أرضية الصالة الرياضية، وتستمر أعمال الصيانة في نادي اتحاد كلباء الرياضي بنسبة 70% من إجمالي الأعمال إلى جانب تجهيز المرافق والخدمات إضافة إلى الأعمال في نادي خورفكان الرياضي بحسب مواصفات رابطة المحترفين الإماراتية.

وأضاف: أما بخصوص الأعمال في أندية المنطقة الوسطى، فقد تم البدء في أعمال تركيب أرضية الصالة الرياضية في نادي الذيد الثقافي الرياضي إلى جانب أعمال استبدال أرضية الملعب الرئيسي بالنادي واستبدال المضمار والصيانة الشاملة للصالة الرياضية، وفي نادي مليحة الثقافي تستمر أعمال الصيانة بنسبة 70%، وفي نادي البطائح الرياضي الثقافي تم الانتهاء من تركيب الاضاءة في الصالة الرياضية ويجري تحديد موعد لاختبار الإضاءة، أما في نادي المدام الثقافي الرياضي، فقد تم تحديد فترة شهر للانتهاء من جميع الأعمال في المسابح والصالة تبدأ من 20 أغسطس/آب الحالي.