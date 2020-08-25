بيستروم دراج فريق الإمارات يفوز بلقب البطولة النرويجية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سفين إيريك بيستروم فوزه الأول لمصلحة فريق الإمارات، وفاز بلقب البطولة النرويجية الوطنية لسباقات الطرق؛ بفضل أداء حماسي قوي تغلب فيه على منافسه يوناس إيفرسبي هفيدبرغ من فريق أونو-إكس.

وتمكن بيستروم، بطل العالم السابق لتحت 23 عاماً، من تحقيق الفوز بدعم من زميله ألكسندر كريستوف؛ حيث تقدما بفارق دقيقة عن المجموعة الرئيسية قبل أن يتقدم بيستروم على زميله مع وصولهما إلى خط النهاية، ليفوز بيستروم بالمركز الأول، متقدماً على كريستوف الذي حلّ سادساً بفارق دقيقة و22 ثانية.

وقال بيستروم: إنه فوز مهم ومتميز بالنسبة لي، فقد فزت بالمركز الثاني في السابق؛ لكن لا شيء يضاهي الفوز بالمركز الأول ولقب البطولة. أنا سعيد جداً بوصولي إلى منصة التتويج مرة أخرى. كما أتوجه بالشكر إلى زميلي كريستوف على أدائه المتميز؛ حيث عملنا معاً؛ من أجل الفوز بلقب البطولة النرويجية الوطنية لمصلحة فريق الإمارات.

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