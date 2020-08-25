«دبي البحري» ينظم كرنفال قوارب التجديف الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم الجمعة المقبل، الحدث المجتمعي الفريد من نوعه كرنفال قوارب التجديف، والذي يقام للمرة الأولى في بحيرة برج خليفة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للنادي، اعتباراً من اليوم الاثنين، وحتى يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يحظى الحدث بمشاركة كبيرة وقياسية، نظراً للإقبال الذي تشهده الرياضات البحرية في هذه الفترة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة «كورونا»، ووجه محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه الكبير ومتابعته المستمرة، مؤكداً أن الحدث يأتي ترجمة لتوجيهات سموه، وانسجاماً مع خطط مجلس دبي الرياضي نحو زيادة الفعاليات المجتمعية.

وأشاد حارب بجهود مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، موجهاً الشكر الجزيل إلى شركة إعمار على دورها الكبير في الموافقة على احتضان بحيرة برج خليفة لهذا الحدث الجديد، والذي يفتح آفاقاً للتعاون مع المؤسسات الوطنية، من أجل نشر مفهوم الرياضات البحرية وسط أفراد المجتمع.

وأكد حارب أن الحدث المرتقب يعتبر من الفعاليات المجتمعية التي ينظمها النادي، في إطار انفتاحه على مختلف قطاعات المجتمع، وتحقيق الأهداف في توفير أجواء تنافس آمنة وسليمة للراغبين في ممارسة أنشطتهم، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، للترويج لمعالم دبي السياحية.