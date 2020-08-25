8 بطولات على أجندة اتحاد الجودو في الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو موسم الجودو 2020 -2021 من صالة نادي خورفكان لأول مرة وذلك يوم 23 أكتوبر المقبل وفقاً لأجندة المسابقات الرسمية للموسم المقبل.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد قد اعتمد روزنامة الفعاليات التي تضم 8 مسابقات منها بطولة اليوم الوطني يوم 27 نوفمبر بصالة نادي خورفكان، ونهائي دوري أبطال الإمارات لشباب الجودو يوم 12 فبراير 2021 بصالة نادي اتحاد كلباء، ونهائي دوري الناشئين بنادي الفجيرة للألعاب القتالية يوم 26 فبراير، وبطولة محمد بن زايد الكبرى للجودو لفئة الأشبال مواليد 2007-2008 والشباب مواليد 2001 و2002 و2003 التي تنطلق لأول مرة، يوم 5 مارس 2021 بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو في صالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يوم 28 مايو2021.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي الشكر إلى وزارة التربية والتعليم لتخصيص صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي لاستضافة نشاط الاتحاد كما وجه الشكر لأندية الجودو التي رحبت باستضافة نشاط الاتحاد هذا الموسم وذلك لحين اكتمال العمل بصالة الاتحاد في مقره الجديد في مدينة بني ياس بأبوظبي متمنياً التوفيق للجميع للمساهمة في إنجاح الموسم.