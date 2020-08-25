شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد يواصل امتحانات «الآيلتس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد نادي الذيد الرياضي حالياً انعقاد اختبارات «الآيلتس» للطلبة في ظل الجاهزية والمسؤولية التي قطعها النادي طوال الفترة الماضية وفي إطار سياساته الرامية إلى دعم الطلبة.

وأقام النادي اختبارات الآيلتس في مقره بمركز الآيلتس واللغات والذي خصصه للاختبازات بعد أن طبق كافة الإجراءات الاحترازية.

ويعد هذا المركز الذي أنشأه النادي ضمن برامجه الثقافية التربوية والنوعية بهدف تقديم خدمة نوعية للاعبين والطلبة وكافة أفراد المجتمع وتمكينهم من الالتحاق بالاختبارات المعتمدة من نادي الذيد دون الحاجة إلى التوجه إلى المدن الأخرى للتعلم وإجراء الاختبارات.

وقام سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي يرافقه خليفة مبارك دلموك، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التنمية الثقافية المجتمعة بنادي الذيد، بزيارة تفقدية لمتابعة أجواء سير الاختبارات، وأبدى ابن هويدن إعجابه بمستوى الإقبال وبالإجراءات المطبقة في المركز لضمان سلامة المتقدمين، وأكد أن النادي أخذ على عاتقه توفير كافة الخدمات الأكاديمية التدريبية الممكنة لخدمة أبناء المنطقة الوسطى.

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