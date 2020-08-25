اتحاد الرماية ينظم ورشة الإعداد الفني لرماية «الخرطوش»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للرماية ورشة الإعداد الفني لرماية الخرطوش «تراب واسكيت» بمشاركة أكثر من 50 مشاركاً، ويعمل الاتحاد على تنظيم عدد من الورش في ظل توقف النشاط بسبب جائحة «كورونا»، ونظم حتى الآن 16 ورشة عمل لجميع أنواع الرماية.

قدم الورشة التي شهدت نجاحاً وتجاوباً كبيراً من المشاركين، المحاضر الدولي عمرو شرف، الذي نقل المعلومات إلى الحضور عبر تقنية الاتصال بالفيديو من خلال تطبيق «زووم»، وتناول المحاضر أنواع الرماية التراب والدبل تراب والاسكيت والزوجي المختلط في التراب بعد تجميد الدبل تراب أولمبياً، ثم الأطباق المروحية وشدد المحاضر على أهمية التحليل العلمي للعوامل السبعة الأساسية للرامي والتي تتلخص في وضع الاستعداد والنداء على الهدف وبداية الحركة والوصول إلى الهدف وتجاوز الهدف وسرعة سحب الزناد والمتابعة للهدفن ثم العودة إلى وضع الاستعداد، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تشكل طريقة أداء الرامي.

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