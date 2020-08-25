جولة جديدة من المفاوضات بين الاتحاد العراقي وكاتانيتش

أكد مدير أعمال السلوفيني سريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أن الأخير لم يدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية والأخبار التي انتشرت حول نية تعاقده مع أحد المنتخبات الأخرى غير صحيحة.

وقال: عقد المدرب مع الاتحاد يستمر لثلاث سنوات، وهناك عام واحد متبق في العقد، ونحن نحترم العقد المبرم مع الجانب العراقي.

إلى ذلك قال مصدر مقرب من الاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه رغم المفاوضات الطويلة بين الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ومدير أعمال المدرب كاتانيتش، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي ويحتاجان إلى جولة مفاوضات جديدة.

وأضاف: الجانبان اتفقا على أن تستأنف المفاوضات بشكل مباشر، بحضور مدير أعمال المدرب إلى أربيل، خلال الأيام المقبلة، الهيئة التطبيعية طالبت كاتانيتش، بتخفيض ما يقارب 350 ألف دولار من قيمة العقد، ولم يوافق مدير أعماله، ما دفع الطرفين لخوض جولة ثانية من المفاوضات.

وتشير التوقعات إلى أن كاتانيتش أبدى رغبته في الاستمرار مع المنتخب العراقي، ، لكنه لا يريد أن يقدم تنازلات، ما جعل الاتفاق بين الطرفين يتأخر بعض الشيء.