سيف زاهر: 4 لاعبين كبار بنادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم

أكد الإعلامي سيف زاهر، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قام بتجديد عقود 4 لاعبين كبار داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال "سيف" خلال تقديم برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" ان المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى قاما بتجديد عقود أربعة لاعبين كبار داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض منذ 7 أشهر، وهم مازال فى عقودهم موسم أو موسم ونصف".

Advertisements

وأضاف ان المفاجأة ليست فى تجديد العقود فهو أمر طبيعي، بل كانت فى عدم معرفة وكلاء اللاعبين الأربعة؛ مما أثار الدهشة عند معرفة وكلائهم".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك فاز على غريمه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة السبت الماضي فى قمة الجولة 21 من الدوري الممتاز.