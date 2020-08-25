- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة من خطوبة شاهندة عصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شاهندة الحضرى، ابنة حاس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، بحفل خطوبتها، وسط مجموعة من الأصدقاء والأقارب، حيث نشرت شقيقتها شدوى العديد من اللقطات من الحفل عبر حسابها بموقع انستجرام.
وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه بموقع تويتر:"حبيبتي شاهنده أول فرحتي كبرت و بقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك علي خير يارب مبروك عليك شاهنده يا عمر".
يشار أن عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، صرح إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبي الزمالك".
وتابع: "لا يمكن تقييم حراس القطبين في لقاء اليوم ولم يخضعوا لاختبارات حقيقية، ولا أحد منهم يتحمل أخطاء الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور جديدة من خطوبة شاهندة عصام الحضرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.