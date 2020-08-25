شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة من خطوبة شاهندة عصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شاهندة الحضرى، ابنة حاس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، بحفل خطوبتها، وسط مجموعة من الأصدقاء والأقارب، حيث نشرت شقيقتها شدوى العديد من اللقطات من الحفل عبر حسابها بموقع انستجرام.

وكان الكابتن عصام الحضرى، حارس منتخب مصر السابق، أعلن خطوبة ابنته شاهندة، حيث حرص على تهنئتها وخطيبها عمر، عبر حسابه بموقع تويتر، وسط العديد من التهانئ من جمهوره ومتابعيه .

وكتب عصام الحضرى، عبر حسابه بموقع تويتر:"حبيبتي شاهنده أول فرحتي كبرت و بقت عروسه.. ألف مبروك يا حبيبه بابا ربنا يكمل فرحتك علي خير يارب مبروك عليك شاهنده يا عمر".

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يشار أن عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، صرح إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبي الزمالك".

وتابع: "لا يمكن تقييم حراس القطبين في لقاء اليوم ولم يخضعوا لاختبارات حقيقية، ولا أحد منهم يتحمل أخطاء الأهداف".