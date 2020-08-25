شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي: ممدوح عباس طلب الدفع بجمال حمزة في قلب الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو زكي، نجم الزمالك السابق، إن ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، رفض التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الحالي والمقاولون السابق، لأنه لا يمتلك خلفية كروية.

وأوضح زكي، عبر شاشة قناة «النهار»: «قبل إحدى المباريات، أجرى ممدوح عباس اتصالا بي وقال لي (إيه رأيك جمال حمزة يلعب مساك النهاردة عشان بيعرف يطلع الكرة من تحت؟)، وممدوح عباس كان بيضحكني وأنا مش متجني عليه وأقول مواقف حدثت بالفعل».

وأضاف البلدوزر: «يجب ألا يتدخل رئيس أي نادي في النواحي الفنية ويترك الأمور للمدير الفني، ولكن فترة تواجد ممدوح عباس رئاسة الزمالك لم تشهد أي استقرار فني أو إداري».