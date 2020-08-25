شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مرتبط يد الزمالك لنهائيات دورى مرتبط المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل مرتبط الزمالك لكرة اليد مواليد 2002، كأول المجموعه الثانية لنهائيات دورى مرتبط المحترفين، بعد فوزه على فريق البنك الأهلي بنتيجة بنتيجة 29/26، وأقيمت المباراة على صالة مركز شباب ميت عقبة.

تقام لقاءات الدور النهائي لمرتبط محترفين 2002 يوم السبت القادم، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الأول والثانى بين الزمالك والاهلي ولم يتم بعد تحديد ميعاد ومكان المباراة.

يقود الفريق فنيا رامي يوسف، مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدرب.