شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فرجاني ساسي: الشرط الجزائي نقطة فاصلة في تجديد اللاعب ‏للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي محمد فاروق، مُقدم برنامج البريمو على شاشة قناة «تن»، إن مهند عون، وكيل اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم فريق نادي الزمالك، اقترب من تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأشار فاروق إلى أن عون أكد في تصريح للبرنامج أن ساسي عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع الزمالك، واتفقا الطرفان على تفاصيل تمديد العقد.

وأوضح أن العقد الجديد سيكون به شرط جزائي وهو نقطة الخلاف الوحيدة حتى هذه اللحظة، مشدداً على وجود رغبة من الطرفين في تمديد التعاقد.

وانضم ساسي لصفوف الزمالك في صيف 2018 بعد تجربة احترافية في الدوري السعودي.