شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: «ماشفتش حد أهلاوي زي سيف زاهر»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه لم يرى أحد ينتمي للنادي الأحمر مثل الاعلامي سيف زاهر.

ووجه متعب رسالة لسيف على الهواء، خلال مداخلة لقناة أون تايم سبورتس: "شاهدت مباراة الأهلي والزمالك مع سيف زاهر ولم أرى أحداً يحب الأهلي مثله".

جاء ذلك رداً على الهجوم الذي تعرض له سيف زاهر من قبل جماهير الأهلي بعد انتقاده لمجلس إدارة النادي الأحمر عقب خسارة القمة.

وخسر الأهلي لقاء القمة رقم 120 على يد الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.