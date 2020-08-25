شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد عبدالشافي بعد زيارة وليد سليمان: «الإصابة قضاء وقدر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق عبدالشافي، شقيق لاعب نادي الزمالك محمد عبدالشافي، إن حالة شقيقه مستقرة للغاية حاليا، ويسير اللاعب على الأدوية التي خصصها الدكتور المعالج له.

وأضاف عبدالشافي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة الحدث اليوم، «من الطبيعي أن يتم استقبال وليد سليمان بشكل جيد، خاصة أنه جاء لزيارة أخي، الذي قبل اعتذارة عما حدث داخل المباراة، وكان التعليق فقط أنه كان هناك حماس زائد داخل أرض الملعب».

وأكمل: «الإصابة قضاء وقدر، وعبدالشافي مؤمن بذلك للغاية، واللاعبون أصدقاء خارج الملعب ويسود بينهم المودة والمحبة».

واختتم: «من الممكن أن يكون هناك تعليق آخر من المسؤولين داخل نادي الزمالك أن الإصابة مقصودة من وليد سليمان، ولكن كل ذلك تعتبر وجهات نظر وأهم شئ هو صحة اللاعب وأن يعود لممارسة عمله من جديد».