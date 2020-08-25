شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: «فيفا» لن ينظر في شكوى نادي الزمالك ضد وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لا ينظر للمشاكل التي تحدث في الاتحادات المحلية.
وأضاف بيومي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» على شاشة «الحدث اليوم»: «الفيفا يعطي الحق للاتحادات الداخلية النظر في الأمور الحياتية لديها، دون تدخل منه، لذلك على الزمالك التقدم بشكواه لاتحاد الكرة».
وتابع: «الاتحاد الدولي ينظر للمشاكل الدولية التي يكون طرفيها من بلاد مختلفة وليس من بلد واحدة، ولن ينظر في شكوى نادي الزمالك ضد وليد سليمان لاعب الأهلي، وسيعطي الحق للاتحاد المصري لإدارة هذه الأزمة».
واختتم: «من حق الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة على وليد سليمان إذا كان هناك رؤية من اللجنة أن هناك تعمد منه،والجهة التي تستطيع توقيع عقوبة هي لجنة المسابقات فقط».
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