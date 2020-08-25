شكرا لقرائتكم عمرو زكى: لقطة مروان محسن "لامبالاة" ولو مكانه همشى من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو زكى نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلى كان مؤثرا في الدقائق التي لعبها في مباراة القمة أمام الزمالك على الرغم من تعرضه للكثير من الانتقادات.

وقال عمرو زكى فى تصريحات تليفزيونية: "مروان محسن كان مؤثرا في الدقائق التي لعبها فى مباراة القمة بغض النظر عن الكرة التي تركها والتي أعتبرها لامبالاة وعدم إحساس بالمكان".

وأضاف عمرو زكى: "مروان محسن مهاجم جيّد، لكن إصاباته الكتيرة وحظه السيئ سبب بُعده عن التهديف، وهو يلعب في فريق لا يتحمل جماهيره ابتعاده عن التهديف ولو أنا مكان مروان محسن همشي من الأهلي في التوقيت الحالي".

و قال عمرو زكى: "أُهنئ مجلس إدارة وجمهور الزمالك بـ مُدرب يليق فعلاً باسم الزمالك وهو الفرنسى باتريس كارتيرون الذى يتعامل بذكاء كبير وكان مركز فى كل تفاصيل المباراة".

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وأوضح نجم الزمالك السابق: "الزمالك تعامل بثبات بعد هدف تعادل الأهلى عكس ما كان يحدث فى الماضي، وهذا ما منحه الفوز فى النهاية، كنا زمان أول ما الأهلى يسجل هدف كان الفريق ينهار ويسجل الأهلى هدف واتنين وتلاتة لكن حاليا الفريق أصبح عنده ثقة".

وأضاف عمرو زكى: "كنت أُراهن على تسجيل مصطفى محمد فى مباراة القمة، ومصطفى محمد تجاوز مرحلة النجم الصاعد وهو المهاجم المصرى رقم واحد بلا منازع وتصرفاته داخل الملعب تؤكد تحمله مسئولية هجوم الزمالك وهدفه فى القمة يؤكد على قوة تركيزه وموهبته التهديفية على الرغم من عدم وصول كور كتيرة له".

وتابع عمرو زكى: "سقفت لمصطفى محمد عقب هدفه الرائع فى شباك الأهلى على الرغم من الضغط الكبير المحطوط عليه الفترة الماضية بسبب ابتعاده عن التهديف".

واستطرد عمرو زكى: "ثقة اللاعبين فى بعضهم البعض وابتعاد فكرة "الأنا" هى أهم مميزات الجيل الحالى للزمالك".