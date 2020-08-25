شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف موعد انتهاء دوري "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن موعد إنهاء مسابقة الدوري المصري في الموسم الحالي والتي عادت بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

قال العطار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس 1 :" الدوري المصري سينتهي في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل.

أضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة:" الفاصل بين الموسم الحالي والمقبل سيكون في حدود الأسبوعين".

وتحدث العطار مباريات كأس مصر قائلا:" يحاول حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات وضع مباريات البطولة في الأيام المتاحة من الموسم الجاري زنعمل على قدم وساق لنهاية الموسم بأفضل شكل".

واختتتم:"نادي الزمالك لم يتقدم بأي شكوى بشأن أحداث مباراة القمة وواقعة وليد سليمان"

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