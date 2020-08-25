شكرا لقرائتكم عمرو زكى: أطالب الأندية بمنح الفرصة للاعبيها للاحتراف وهذه مشكلتى مع ويجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عمرو زكى نجم الزمالك والمنتخب السابق، الأندية المصرية بمنح الفرصة للاعبيها للاحتراف في عمر مبكر ويجب الاستثمار في لاعبيها وإعطائهُم الفرصة للنجاح.

وقال عمرو زكى فى تصريحات تليفزيونية: "اللاعيبة المصرية اللى نجحت في أوروبا هي اللاعيبة اللي بدأت "من بدري" واستمرِّت فترة، أُطالب الأندية بمنح الفرصة للاعبيها للاحتراف في عمر مبكر، والاستثمار في لاعبيها وإعطاءهُم الفرصة للنجاح".

وأضاف عمرو زكى: أن أحمد المحمدى ثانى أفضل محترف مصري في الوقت الحالى بعد محمد صلاح، ثم أحمد حجازى ثم محمود حسن تريزيجيه".

وتابع نجم الزمالك السابق: "تأخري في العودة إلي إنجلترا بعد مواجهة مصر وزامبيا تسبَّب في مُشكلتي مع ويجان، لأن الالتزام هو رقم 1 عند الإنجليز".

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وأوضح عمرو زكى: "ستيف بروس كان مُحقّ عندما انتقدني، لكنه تَحَامَل كثيراً في تصريحه بأني "أسوأ محترف تعامل معه"، وتسبَّب في تأثير سلبي علي مسيرتي بعد ذلك".

وتابع عمرو زكى: "مروان محسن كان مؤثرا في الدقائق التي لعبها فى مباراة القمة بغض النظر عن الكرة التي تركها والتي أعتبرها لامبالاة وعدم إحساس بالمكان".

وأضاف عمرو زكى: "مروان محسن مهاجم جيّد، لكن إصاباته الكتيرة وحظه السيئ سبب بُعده عن التهديف، وهو يلعب في فريق لا يتحمل جماهيره ابتعاده عن التهديف ولو أنا مكان مروان محسن همشي من الأهلي في التوقيت الحالي".