شكرا لقرائتكم الأولمبية المصرية: لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة بعد 30 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه ليس من حق اتحاد الكرة في الوقت الحالي، دعوة الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة مؤكدا أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة، بعد 30 أكتوبرالمقبل، وهو آخر موعد لعقد الجمعية العمومية للجبلاية طبقا لقانون الرياضة المصري.
وقال حطب، في تصريحات لبرنامج ملعب أون مع الإعلامي سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورت": اللجنة الأولمبية مسؤولة عن مراجعة تصنيف الهيئات مع جميع الاتحادات".
أضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "تم نشر اللائحة الجديدة للجنة الأولمبية في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين".
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