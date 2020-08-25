شكرا لقرائتكم عمرو زكى: كارتيرون يليق بالزمالك والخبرات حسمت القمة وراهنت على مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو زكى نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن الزمالك تفوق على الأهلى فى مباراة القمة بسبب خبرات لاعبيه وذكاء الفرنسى باتريس كاريترون مدرب الأبيض.

وقال عمرو زكى فى تصريحات تليفزيونية: "أُهنئ مجلس إدارة وجمهور الزمالك بـ مُدرب يليق فعلاً باسم الزمالك وهو الفرنسى باتريس كارتيرون الذى يتعامل بذكاء كبير وكان مركز فى كل تفاصيل المباراة".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "الزمالك تعامل بثبات بعد هدف تعادل الأهلى عكس ما كان يحدث فى الماضي، وهذا ما منحه الفوز فى النهاية، كنا زمان أول ما الأهلى يسجل هدف كان الفريق ينهار ويسجل الأهلى هدف واتنين وتلاتة لكن حاليا الفريق أصبح عنده ثقة".

وأضاف عمرو زكى: "كنت أُراهن على تسجيل مصطفى محمد فى مباراة القمة، ومصطفى محمد تجاوز مرحلة النجم الصاعد وهو المهاجم المصرى رقم واحد بلا منازع وتصرفاته داخل الملعب تؤكد تحمله مسئولية هجوم الزمالك وهدفه فى القمة يؤكد على قوة تركيزه وموهبته التهديفية على الرغم من عدم وصول كور كتيرة له".

وتابع عمرو زكى: "سقفت لمصطفى محمد عقب هدفه الرائع فى شباك الأهلى على الرغم من الضغط الكبير المحطوط عليه الفترة الماضية بسبب ابتعاده عن التهديف".

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واستطرد عمرو زكى: "ثقة اللاعبين في بعضهم البعض وابتعاد فكرة "الأنا" هي أهم مميزات الجيل الحالي للزمالك".

وتابع عمرو زكى: "ممدوح عباس لم يكن واقعى فى التعامل مادياً مع العروض التى وصلتنى بعد التألق فى البريميرليج".

وأضاف نجم الزمالك والمنتخب السابق: "ممدوح عباس قال لى أريد 250 مليون جنيه بعد تألقى فى الدور الأول للدورى الإنجليزى لأنك أحسن من ميسى".

وأوضح عمرو زكى: "أن ممدوح عباس كان يتدخل فى الأمور الفنية أكثر من اللازم وفى مرة اتصل عليا وقالى إيه رأيك نلعب جمال حمزة مدافع المباراة القادمة علشان بيعرف يطلع اللاعيبه كويس من تحت".