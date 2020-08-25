شكرا لقرائتكم ضياء السبد: مروان محسن يحتاج لدعم نفسه اولا قبل ان يدعمه الآخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق ان الاهلي خاض المباراة ولديه غيابات كثيرة آثرت على آداء الفريق.

واضاف مدرب المنتخب السابق ان الزمالك قدم مباراة جيدة واستحق الفوز نظرا للطريقة التي لعب بها الفرنسي كارتيرون، مشدداً ان الاهلي لازال الافضل هذا الموسم متصدرا البطولة بفارق ١٤ نقطة عن المركز الثاني.

وتابع ان بطولة الدوري محسومة للأحمر بالرغم من الخسارة لكن على الجهاز الفني للقلعة الحمراء عودة روح الفريق من اجل المنافسة على لقب بطولة دوري ابطال افريقيا

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وأردف المنتخب الوطني السابق ان مروان محسن مهاجم الفريق يحتاج ان يدعم نفسه خلال الفترة القادمة حتى يعود لمستواه، قائلا: "اللاعب لديه قدرات فنيه عالية لكن عليه ان يراجع نفسه ومراجعة نفسه داخل الملعب وان يركز بشكل أكبر حتى يعود لمستواه".

وأكمل ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك ابتعد فترة عن التهديف مع فريقه لكن كان لديه إصرار على العودة والتسجيل مرة اخرى في مباراة القمة.

وأكد ان قطاع الناشئين بالأهلي في هذه الفترة أصبح في تغيير تام وتطور كبير باستقدام مدرب أجنبي ذو خبرات، موضحا ان قطاع الناشئين كان عطلان في السنوات الماضية الإ ان تم تغيير النظام في الوقت الحالي بتشكيل القطاع بتواجد في مدير فني تشيكي لتطوير القطاع.

وختم أنه لابد من الاستفادة من قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة والاعتماد عليهم لأنهم هم مستقبل القلعة الحمراء.