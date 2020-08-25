شكرا لقرائتكم فايق: بيراميدز رصد مليون و800 ألف دولار لضم أيوب الكعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2 ، أن نادي بيراميدز يرصد راتب سنوي ضخم من أجل إغراء الدولي المغربي أيوب الكعبي بالانضمام لصفوفه في الموسم الجديد.

قال فايق: بيراميدز يستعد لدفع مليون و800 الف دولار لأيوب الكعبي لاغرائه بالاتنقال لصفوفه في الموسم الجديد.

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تابع أن أيوب الكعبي لديه عروض من تركيا مثل سيفاس سبور وانطاليا سبورت، ولم يحسم موقفه بعد ولكن الأمور المادية ستكون لها دور كبير في حسم وجهته القادمة.

يذكر أن الكعبي فسخ عقده مع ناديه الصيني هيبي فورتشن الصيني وبات حرا في الانتقال لأي نادي خلال الفترة القادمة، كما تلقى مفاوضات من الوداد البيضاوي المغربي للعودة إلى صفوفه بعدما لعب له معارا في الدور الأول من الموسم الحالي.