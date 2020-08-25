إطلاق سراح رونالدينيو في الباراغواي

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اسونسيون: تم إطلاق سراح النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بعد خمسة اشهر من احتجازه في الباراغواي بتهمة دخول البلاد بواسطة جوار سفر مزور، كما اعلن قاضي التحقيق الاثنين في العاصمة أسونسيون.

وقرر القاضي غوستافو أماريا ايضا اطلاق سراح شقيق رونالدينيو، روبرتو دي اسيس موريرا الذي وجهت اليه التهمة عينها.

وكان الشقيقان احتجزا في السادس من مارس الماضي في اطار هذه القضية.

ويعد رونالدينيو من ابرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد احرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم 2002، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الاسباني والايطالي، والكرة الذهبية.