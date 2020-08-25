شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: مروان محسن يحتاج لدعم نفسه أولاً.. وقطاع الناشئين كان عطلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق، إن الأهلي خاض مباراة القمة أمام الزمالك ، ولديه غيابات كثيرة آثرت على آداء الفريق ، مضيفاً أن الأبيض قدم مباراة جيدة واستحق الفوز نظرا للطريقة التي لعب بها الفرنسي كارتيرون ، وأن الاهلي لازال الأفضل هذا الموسم، متصدرا البطولة بفارق 14نقطة عن المركز الثاني.

وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية ، أن بطولة الدوري محسومة للأحمر بالرغم من الخسارة لكن على الجهاز الفني للقلعة الحمراء عودة روح الفريق من اجل المنافسة على لقب بطولة دوري ابطال افريقيا

وأضاف ، مدرب المنتخب الوطني السابق ان مروان محسن مهاجم الأهلي يحتاج ان يدعم نفسه خلال الفترة القادمة حتى يعود لمستواه، موضحاً أن اللاعب لديه قدرات فنيه عاليه لكن عليه ان يراجع نفسه ومراجعة نفسه داخل الملعب وان يركز بشكل اكبر حتى يعود لمستواه.

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وأوضح ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك ابتعد فترة عن التهديف مع فريقه لكن كان لديه إصرار على العودة والتسجيل مرة اخرى في مباراة القمة .

وأكد ضياء السيد أن قطاع الناشئين بالأهلي في هذه الفترة اصبح في تغيير تام وتطور كبير باستقدام مدرب اجنبي ذو خبرات ، ومتابعاً ان قطاع الناشئين كان عطلان في السنوات الماضية الإ ان تم تغيير النظام في الوقت الحالي بتشكيل القطاع بتواجد في مدير فني تشيكي لتطوير القطاع.

وتابع لابد من الاستفادة من قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة والاعتماد عليهم لانهم هم مستقبل القلعة الحمراء .