شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: الأهلى تعرض لسحر أمام كوتوكو الغانى عام 1982 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف كابتن الأهلي السابق ماهر همام بوجود السحر في الملاعب، مؤكداً تعرض القلعة الحمراء لأعمال سحر خلال مباراة العودة أمام أشانتي كوتوكو بنهائي دوري أبطال أفريقيا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال ماهر همام في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: "ذهبنا لأول مرة لمواجهة أشانتي كوتوكو الغاني بطائرة حربية وكانت هي المرة الأولى التي يسافر فيها فريق الى هناك".

وفي خلال المباراة حدثت مفاجأة عندما هبط رئيس البلاد والذي كان رئيساً أيضاً للنادي في منطقة وسط الملعب وهناك قامت الجماهير بتحميله مسئولية الهزيمة وعرفنا بعدها أن الطائرة الرئاسية هبطت في مكان السحر وهو الأمر الذي عاد بالنفع على الفريق وخرجنا متوجين بلقب 1982 وقتها.

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وقاطع هاني رمزي مقدم البرنامج ماهر همام قائلاً: "لا يوجد سحر في افريقيا جميعنا ذهب الى هناك ولعب في معظم البلدان ولم نشاهد مثل هذه الأفعال.

وتحدث ماهر همام عن أن النادي الأهلي يتعرض لحملة ممنهجة لاسقاط وتناسي الجميع انه نادي القرن والمؤسسة الرياضية الأكبر محلياً وقارياً ويتعلم منا الجميع.

واستشهد ماهر همام بتصريحات رئيس الزمالك قائلاً: "يكفينا أن مرتضى منصور يتحدث عن أنه يتعلم من الأهلي التقليد والإدارة".

تابع ماهر همام أن النادي الأهلي صرح كبير وعلي الجميع أن يسانده مؤكداً أن مجموعة اللاعبين المميزين بالمقارنة مع اللاعبين في التوقيت الحالي وقادرين على العودة من جديد.