شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى: مروان محسن كان مؤثر فى القمة.. و"لو أنا مكانه همشى من الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو زكى نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلى كان مؤثرا في الدقائق التي لعبها في مباراة القمة أمام الزمالك، على الرغم من تعرضه للكثير من الانتقادات.

وقال عمرو زكى فى تصريحات تليفزيونية: "مروان محسن كان مؤثرا في الدقائق التي لعبها فى مباراة القمة بغض النظر عن الكرة التي تركها، والتي أعتبرها لامبالاة وعدم إحساس بالمكان".

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وأضاف عمرو زكى: "مروان محسن مهاجم جيّد، لكن إصاباته الكتيرة وحظه السيئ سبب بُعده عن التهديف، وهو يلعب في فريق لا يتحمل جماهيره ابتعاده عن التهديف، ولو أنا مكان مروان محسن همشي من الأهلي في التوقيت الحالي".