7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 24 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يوقف الدورى أسبوعا إضافيا فى نوفمبر قبل مواجهتىّ المنتخب أمام توجو ، وعبد الشافى يُجرى أشعة بعد أسبوعين للاطمئنان على "الترقوة"، والأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مباراة الجونة بسبب الإصابة.

وافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون، بينما لن يتم ايقاف الدورى خلال شهر أكتوبر المقبل حيث سيتم منح الفرصة لاستئناف مباريات الدورى، وهو ما لا يمانعه الجهاز الفنى للمنتخب حتى يصل اللاعبون لأعلى جاهزية قبل معسكر الفراعنة فى نوفمبر.

عبد الشافى يُجرى أشعة بعد أسبوعين للاطمئنان على "الترقوة"

يخضع محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، لأشعة بعد أسبوعين من أجل الوقوف على مدى التئام كسر عظمة الترقوة، بعد العملية الجراحية التى أجراها أمس، الأحد، عقب الإصابة التى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.