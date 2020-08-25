شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكما لمباراة بيراميدز والإنتاج الحربى في الجولة 22 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه احمد عن حكام مباراتي الثلاثاء ضمن مباريات الجولة ال22 من عمر بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 / 2020على النحو التالي:-

انبي واسوان

أحمد حمدي "حكم ساحة"

تامر رشاد "مساعد أول"

شريف التباع "مساعد ثان"

محمد عمارة "حكم رابع"

خالد الغندور "حكم فيديو"

عمرو رمضان "مساعد فيديو"

بيراميدز والانتاج الحربي

محمد الحنفي "حكم ساحة"

محمد محمود لطفي "مساعد أول"

محمد عبد القادر"مساعد ثان"

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بدوي إبراهيم "حكم رابع"

أمين عمر "حكم فيديو"

محمد عباس "مساعد فيديو".

أوضح المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة أن قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة السوبر بشأن كهربا وشيكابالا وإمام عاشور لازالت كما هي، ولم يتقدم أي نادي بمذكرة للاحتجاج عليها وهي قرارات سارية، ولا يجوز الاستئناف عليها.

وقال خلال تصريحات ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: نادي الزمالك وأحمد الشناوي طلبوا حضور الجلسة، وحضر الشناوي ومعه إداري من بيراميدز والمحامي الخاص به، وحضر من الزمالك أمير مرتضى.

تابع: كنا سنصدر قرار في القضية ولكن طلب الشناوي الاطلاع على القرار وسبب صدور هذا القرار ضده وتقديم مذكرة، وكذلك طلب الزمالك تقديم مذكرة، مشددا على أنه سيصدر قراره بشأن قضية الزمالك ضد أحمد الشناوي يوم 17 سبتمبر المقبل

وأضاف: اذا وجد اتفاق بين الزمالك وبيراميدز حول انهاء النزاع في قضية احمد الشناوي فسيكون الأمر بعيدا عن لجنة الانضباط