المقاولون العرب: مروان محسن خارج حسابتنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب حقيقة اهتمام ناديه باستعارة مروان محسن مهاجم الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة القمة الأخيرة وصعوبة حجز مكان في تشكيلة الأهلي.
قال خلال تصريحات ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: لم نتحدث عن استعارة مروان محسن بنهاية الموسم الحاليk ومع احترامي لمروان محسن ولكنه ليس في حساباتنا.
وعن اهتمام عدد من الأندية بضم مهاجم المقاولون الصاعد يوسف حسن أوضح: الأهلي والزمالك وبيراميدز مهتمين بضم يوسف حسن وهو لاعب واعد وسنه 17 سنة وعقده ممتد لـ3 سنوات جديدة.
وانتقد محمد عادل تلاحم مباريات فريقه الدوري والطريقة التي تم وضع جدول المباريات المتبقية من عمر المسابقة.
شهدت مباراة القمة واقعة غريبة من نوعها كان بطلها مهاجم الأهلى مروان محسن الذى يتعرض لانتقادات مستمرة منذ فترة طويلة بسبب تراجع مستواه "الدائم"، فقد تجاهل محسن تمريرة خطيرة من زميله بادجى داخل منطقة جزاء الزمالك، كان يمكن أن تضعه وجها لوجه أمام حارس الزمالك محمد أبو جبل، ولم يحاول مروان محسن التعامل مع الكرة "السهلة" التى تم تمريرها إليه، بل تجاهلها ومشى بهدوء فى الاتجاه العكسى بعيدا عن مرمى الزمالك، ليحرم الأهلى من فرصة محققة، متخيلا أنه فى وضع التسلل، وهو الأمر الذى أثبتت الكاميرات عدم صحته.
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