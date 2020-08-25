شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي: ممدوح عباس حدد سعرى 250 مليون جنيه وقالي "انت احسن من ميسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو زكى نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه ينتمى لنادى الزمالك منذ الصغر قبل انتقالى للفريق لسبب كرة الفريق الجميلة التي تميزه عن باقى الأندية.

وقال عمرو زكى في تصريحات تليفزيونية: "كنت زملكاوى منذ الصغر، وكنت بحب كرة الزمالك جدا قبل انضمامى للفريق، وكان حلم كبير لى اللعب بقميص نادى الزمالك، وكنت أسعد إنسان في الكون لحظة التوقيع للزمالك".

وأضاف عمرو زكى: "كنا محظوظين في منتخب الشباب بالعمل مع حسن شحاتة، وهو أيضا كان محظوظ بنا لأن المنتخب كان يضم حسنى عبد ربه وأحمد فتحى وعماد متعب ومحمد شوقى ومحمد عبد الوهاب وشريف إكرامى، وكلنا حابين نتعلم الكرة وكنا بنسمع كل كلمة كان بيقولها والجيل كله كان ملتزم جدا وهو كان عنده ثقة كبيرة في كل واحد موجود".

وتابع نجم الزمالك السابق: "كُنا محظوظين بالعمل مع حسن شحاتة في منتخب الشباب وهو كذلك، كنا أسرة واحدة.. وكابتن حسن كان "أب" لينا خارج الملعب".

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