شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب فى أكتوبر صداع فى رأس حسام البدرى والجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحول معسكر المنتخب الوطنى الاول فى شهر أكتوبر المقبل إلى صداع فى رأس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاول واللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، حيث لم يتم حسم الموقف النهائى للمعسكر حتى الأن رغم قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر على أن تتضمن هذه الفترة مباراة ودية للمنتخبات بينما يخوض المنتخب مباراتين فى نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا بالكاميرون أمام توجو.

حسام البدرى من جانبه عرض على اتحاد الكرة إمكانية عدم إقامة المعسكر فى شهر أكتوبر المقبل، على أن يمنح الأولوية لاستئناف مباريات الدورى بحيث يصل اللاعبون لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل مباراتى توجو، الا أنه اشترط فى هذه الحالة أن يتم منح المنتخب اسبوع إضافى للتوقف فى نوفمبر بحيث يخوض الفراعنة مباراة ودية قبل مواجهتىّ توجو.

فى المقابل، لم تعلن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة موقفها النهائى من المعسكر ولكن النية داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تتجه لمنح المنتخب الوطنى الأول فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون، بينما لن يتم ايقاف الدورى خلال شهر أكتوبر المقبل حيث سيتم منح الفرصة لاستئناف مباريات الدورى، وهو ما لا يمانعه الجهاز الفنى للمنتخب حتى يصل اللاعبون لأعلى جاهزية قبل معسكر الفراعنة فى نوفمبر.

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من جانبه، أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع في اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من ٥ أشهر عن خوض أي مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية في استكمال مسابقة الدوري وخوض اللاعبين لعدد من المباريات املا في إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.

أوضح بركات أن الجهاز الفني ما يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التي يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول في دائرة اهتمامات المنتخب لاسميا وان الأسابيع الماضية من مباريات الدوري الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.

واختتم مدير المنتخب تصريحاته بتأكيده على أن الجهاز الفني لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية في كافه الارتباطات لاتخاذ قراره المناسب بما يراعي تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتي توجو وكل العناصر في كامل لياقتهم الفنية والبدنية.