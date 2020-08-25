شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستئناف بالجبلاية: عقوبات السوبر لشيكابالا وكهربا وعاشور مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة أن قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة السوبر بشأن كهربا وشيكابالا وإمام عاشور لازالت كما هي، ولم يتقدم أي نادي بمذكرة للاحتجاج عليها وهي قرارات سارية، ولا يجوز الاستئناف عليها.

وقال خلال تصريحات ببرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: نادي الزمالك وأحمد الشناوي طلبوا حضور الجلسة، وحضر الشناوي ومعه إداري من بيراميدز والمحامي الخاص به، وحضر من الزمالك أمير مرتضى.

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تابع: كنا سنصدر قرار في القضية ولكن طلب الشناوي الاطلاع على القرار وسبب صدور هذا القرار ضده وتقديم مذكرة، وكذلك طلب الزمالك تقديم مذكرة، مشددا على أنه سيصدر قراره بشأن قضية الزمالك ضد أحمد الشناوي يوم 17 سبتمبر المقبل

وأضاف: اذا وجد اتفاق بين الزمالك وبيراميدز حول انهاء النزاع في قضية احمد الشناوي فسيكون الأمر بعيدا عن لجنة الانضباط