ابراهيم فايق ينقل رأى حكم إنجليزي فى واقعة وليد سليمان وعبد الشافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2 ، عن تواصله مع الحكم الدولي الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبرج من أجل الإدلاء برأيه في لعبة وليد سليمان مع محمد عبد الشافي في مباراة الأهلي والزمالك بالقمة 120 والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1.
قال فايق نقلا عن كلاتنبرج، والذي أرسل له ردا عبر الفاكس نشره فايق عبر البرنامج قائلا: "اللاعب اللي كان لابس القميص الأحمر، ويقصد وليد سليمان، رافع إيده لفوق وبالتالي حدث التحام، وهو التحام طبيعي".
تابع: "لا يوجد به أي تعمد لإيذاء اللاعب اللي لابس أبيض ، ويقصد محمد عبد الشافي، من اللاعب اللي يرتدي أحمر".
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام، وقال عبد الحفيظ، إن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.
وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي للخضوع لبعض الفحوصات الطبية، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعداداً لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
واصطدم وليد سليمان بزميله محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأمر الذى تسبب فى اصابتهما، فى الوقت الذى رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اعتذار وليد سليمان، وقرر مجلس إدارة النادى تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وآخرهم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الكروى بنادى الزمالك.
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