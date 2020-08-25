شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم فايق ينقل رأى حكم إنجليزي فى واقعة وليد سليمان وعبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2 ، عن تواصله مع الحكم الدولي الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبرج من أجل الإدلاء برأيه في لعبة وليد سليمان مع محمد عبد الشافي في مباراة الأهلي والزمالك بالقمة 120 والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1.

قال فايق نقلا عن كلاتنبرج، والذي أرسل له ردا عبر الفاكس نشره فايق عبر البرنامج قائلا: "اللاعب اللي كان لابس القميص الأحمر، ويقصد وليد سليمان، رافع إيده لفوق وبالتالي حدث التحام، وهو التحام طبيعي".

تابع: "لا يوجد به أي تعمد لإيذاء اللاعب اللي لابس أبيض ، ويقصد محمد عبد الشافي، من اللاعب اللي يرتدي أحمر".

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