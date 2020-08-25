شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة : لا يوجد لاعب يتعمد إصابة زميل له في الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عماره نجم الاهلي السابق، إنه لا يوجد لاعب يتعمد إصابة زميل له في الملعب أثناء المباريات، موضحاً: "لعب وليد سليمان قوي، لكن دون قصد تعمد الإصابات".

وأضاف عمارة في تصريحات تليفزيونية، أن وليد سليمان شخصية خجولة ومحترم ويؤدي أداءً مميزاً في المباريات، لكن تعمده إصابة عبد الشافي لاعب الزمالك غير صحيح بالمره.

وتابع، أن اللاعبين داخل وخارج الملعب أصحاب، ولديهم صداقة قوية، وإذا كان عبد الشافي تعرض للإصابة، وليد أيضا تعرض لإصابة أخرى، وسيغيب عن مباراة الجونة.

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وأكد نجم الأهلي السابق أن الاهلي يتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه والهزيمة لن تؤثر على منافسة الفريق على اللقب.

وأوضح، أن خسارة مباراة القمة لن يكون لها تاثير على تتويج الفريق باللقب هذا الموسم لامتلاكه لاعبين منذ بداية الموسم مميزين.

وختم على الجهاز الفني استعادة روح الفريق خلال الفترة القادمة لاستكمال المنافسة على جميع البطولات.