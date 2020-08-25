شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح : "فيفا" لن ينظر في شكوي الزمالك ضد وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن الاتحاد الدولي لكرك القدم لا ينظر للمشاكل التي تحدث بالاتحادات المحلية.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :"الفيفا يعطي الحق للاتحادات الداخلية النظر في الأمور الحياتية لديها دون تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم".
وأكمل"الاتحاد الدولي ينظر للمشاكل الدولية التي يكون طرفيها من بلاد مختلفة وليس من بلد واحدة، ولن ينظر الفيفا في شكوي نادي الزمالك ضد اللاعب وليد سليمان لاعب الأهلي، وسيعطي الحق للاتحاد المصري لإدارة هذه الأزمة".
وأختتم"الفيفا لن ينظر لشكوي نادي الزمالك ولن يكون هناك أي رد، ومن حق الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة علي وليد سليمان إذا كان هناك رؤية من اللجنة أن هناك تعمد من وليد سليمان، والجهة التي تستطيع توقيع عقوبة هو لجنة المسابقات فقط".
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام، وقال عبد الحفيظ، إن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة.
وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي للخضوع لبعض الفحوصات الطبية، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعداداً لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
واصطدم وليد سليمان بزميله محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأمر الذى تسبب فى اصابتهما، فى الوقت الذى رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اعتذار وليد سليمان، وقرر مجلس إدارة النادى تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وآخرهم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الكروى بنادى الزمالك.
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