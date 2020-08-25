شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح : "فيفا" لن ينظر في شكوي الزمالك ضد وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، أن الاتحاد الدولي لكرك القدم لا ينظر للمشاكل التي تحدث بالاتحادات المحلية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :"الفيفا يعطي الحق للاتحادات الداخلية النظر في الأمور الحياتية لديها دون تدخل من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكمل"الاتحاد الدولي ينظر للمشاكل الدولية التي يكون طرفيها من بلاد مختلفة وليس من بلد واحدة، ولن ينظر الفيفا في شكوي نادي الزمالك ضد اللاعب وليد سليمان لاعب الأهلي، وسيعطي الحق للاتحاد المصري لإدارة هذه الأزمة".

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وأختتم"الفيفا لن ينظر لشكوي نادي الزمالك ولن يكون هناك أي رد، ومن حق الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة علي وليد سليمان إذا كان هناك رؤية من اللجنة أن هناك تعمد من وليد سليمان، والجهة التي تستطيع توقيع عقوبة هو لجنة المسابقات فقط".