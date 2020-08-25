شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع مسئولى التليفزيون لبحث أزمات الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة اجتماعا لتطوير مباريات الدورى العام فى التليفزيون المصرى فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة، ونائلة فاروق رئيسة التليفزيون . وحضر محمد ابراهيم المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون وعزة فاروق رئيس الادارة المركزية للاذاعات الخارجية وإبراهيم مبارك المشرف على الرياضة القناة الاولى ومسئولى شركة الڤار لمناقشة كل ما يتعلق بالبث المباريات فى الدورى والعمل على تطوير النقل التليفزيونى خاصة فيما يتعلق بالڤار . Advertisements جاء ذلك بناء على الشكوى التى تقدم بها مسئولى الزمالك ضد مخرج لقاء القمة بين الأهلى والزمالك والذى أظهر لاعبى الأهلى فقط أثناء السلام الوطنى دون لاعبى الفريق الأبيض..

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حسين زين

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