اتحاد الكرة يكشف حقيقة شكوى الزمالك.. وموعد نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الموعد الأقرب لنهاية مسابقة الدوري الممتاز، الذي يتبقى لإتمامه 13 جولة.

وقال العطار في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس" بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "الدوري المصري سينتهي في نهاية شهر أكتوبر أو في أول أسبوع من شهر نوفمبر".

وأضاف: "الفاصل بين الموسم الحالي والموسم الجديد 2020-2021 سيكون من 10 إلى 15 يوما".

Advertisements

وأكمل: "لجنة المسابقات ستضع المباريات المتبقية لمسابقة كأس مصر في الأيام المتاحة، ونتمنى إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

وأتم قائلا: "الزمالك لم يتقدم بأي شكوى رسمية بشأن أحداث مباراة القمة الأخيرة".

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في القمة رقم 120 في الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة المحلية يوم السبت الماضي.

يُذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أعلن تقديم شكوى ضد وليد سليمان لاعب الأهلي إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم (طالع التفاصيل).