عمرو زكي يختار مهاجم مصر الأول.. ويوجه نصيحة لمروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو زكي، نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض هو مهاجم مصر الأول، مشيرا إلى أنه ينصح مروان محسن مهاجم الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء".

وقال زكي، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "مصطفى محمد تجاوز مرحلة مشروع المهاجم وأصبح مهاجم مصر الأول بلا منازع خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "يمتلك مصطفى محمد المواصفات التي تحبها الجماهير في عمرو زكي، حيث يتشابه معي في القوة البدنية والحمية والغيرة على الزمالك والروح القتالية العالية".

وأوضح: "هدفه الأخير في الأهلي يدل على أنه مهاجم مميز ومدى إحساسه بالمكان الذي يتواجد به في الملعب، ويجب مساندته بدلا من الهجوم عليه لأنه سيكون مهاجم المنتخب في السنوات المقبلة".

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وانتقل "البلدوزر" للحديث عن مروان محسن مهاجم الأهلي قائلا: "تربط الجماهير بين مهاجمي مصر حاليا والجيل الذي كنت أتواجد به، لكن هناك فارق كبير".

وواصل: "مروان غير محظوظ وتأثر بالإصابات والانتقادات، وجوده في ناد كبير مثل الأهلي يضعه تحت ضغط البطولات، ولا تتحمل الجماهير إهدار الفرص والانتقادات تؤثر على مستوى اللاعب".

وتابع: "لقطة التسلل الشهيرة لمروان في لقاء القمة تدل على لا مبالاة وعدم إحساس بالمكان عكس مصطفى محمد، لكن أرى أنه كان مؤثرا في الربع ساعة التي شارك خلالها كبديل أمام الزمالك".

وأتم عمرو زكي قائلا: "على مروان تحديد مصيره بنفسه، لكني لو كنت مكانه سأرحل عن الأهلي وأنتقل إلى ناد آخر حتى أضمن مكان لي في منتخب مصر".

يُذكر أن الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في القمة رقم 120 في دوري we المصري ضمن منافسات الجولة الـ21 من المسابقة المحلية يوم السبت الماضي.