متعب: مروان لا يصلح أن يكون مهاجم الأهلي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فسّر عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، تصريحاته التي أدلى بها بعد الخسارة من الزمالك بنتيجة (3-1)، وانتقاده لمروان محسن مهاجم الفريق بسبب لقطة اعتقاده الخاطئ لوقوفه متسللا في إحدى فرص المارد الأحمر في لقاء القمة.

وقال متعب، في تصريحات لقناة "النهار": "تحدثت عن مروان بشكل قوي وهو ما أحزن اللاعب ووالده، لكني أتحدث من أجل مصلحته، ولا يجوز أن نحمله الخسارة لأنه شارك كبديل عندما كانت النتيجة 2-1 لصالح الزمالك".

وأضاف: "تعقيبي على أداء مروان كان فنيا دون أي تطاول، لا أشعر بحرج، هؤلاء اللاعبين بمثابة أخوتي الصغار وأحبهم كثيرا ولا أرغب في أن يحزنون مني، تحدثت مع عمرو السولية وسألته (هل كنت قاسيا على مروان؟)".

وأكمل: "حاولت التحدث هاتفيا أيضا مع مروان محسن لكنه لم يرد عليّ، ثم تواصلت معه عبر (واتساب) واعتذرت له إذا كانت عنيفا في طريقة حديثي، كانت وجهة نظري أن يعيد حساباته مرة أخرى بعد مشكلة لقطة (الأوفسايد)".

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وتابع: "مانويل جوزيه نصحني في وقت من الأوقات بالحصول على 10 أيام أجازة حين ظللت دون تهديف، وطلب مني الابتعاد لأنه لن يعتمد عليّ، الابتعاد يعتبر من المميزات وليس عيبًا، وهي النصيحة التي قدمتها لمروان بالاستوديو".

وأوضح: "مشكلة مروان أنه لا يزال يلعب بأسلوب هيكتور كوبر في المنتخب، وطلبت منه تغيير ذلك لأن محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ليسا موجودين في الأهلي، لا أقلل من لاعبي الأهلي حاليا لكن صلاح وتريزيجيه محترفين".

وواصل: "الأهلي مختلف لأنه يلعب بطريقة جماعية ويعتمد على أن يكون المهاجم فعّال على المرمى وخلق مساحات لزملائه، لكنه مؤخرا ليس فعّالا ومحاولاته قليلة ولا يخلق مساحات لنفسه بجانب سوء الحظ وعدم مساعدته لنفسه".

وأتم متعب قائلا: "مروان محسن في الوقت الحالي لا يصلح أن يكون المهاجم الأساسي للأهلي، لا يجب أن يكون رقم 1 مثل الفترة الماضية، خاصةً في ظل الضغط الذي يعاني منه وعدم ثقة الجماهير فيه، وتراجع مستواه منذ إصابته".