ملف الاثنين.. مرتضي يشكو سليمان للفيفا.. وعدلي القيعي يهاجم حكم مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 24 أغسطس 2020.
المصري يتحرك قانونيا بعد "اختفاء" سيمبوري
سيد عبد الحفيظ: "اللي مش عايز يلعب في الأهلي مع ألف مليون سلامة"
عماد متعب: تواصلت مع مروان محسن للاعتذار له
سيد عبد الحفيظ يعلق على رحيل اللاعبين عن الأهلي
"أجندة وأخطاء وقحة".. عدلي القيعي يهاجم حكم مباراة الزمالك
بيراميدز يفقد عبدالله السعيد أمام الإنتاج
عبد الشافي: أحترم مرتضى منصور.. وأسعى للحاق بمباريات الفريق
"3 أسابيع للعودة".. طبيب الأهلي يكشف موقف محمد محمود من التدريبات
مرتضي منصور يشكو وليد سليمان للفيفا ويرفض اعتذاره لعبد الشافي
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