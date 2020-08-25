المقاولون: لم نناقش فكرة التعاقد مع مروان محسن.. واتحاد الكرة يريد القضاء علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن إدارة النادي لم تناقش فكرة التعاقد مع مروان محسن لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة في نهاية الموسم.

وقال عادل في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس2": "اتحاد الكرة يريد القضاء على النادي، بسبب لعب مباراة كل 72 ونتنقل من القاهرة إلى الجونة إلى الاسكندرية خلال أسبوع".

وأضاف: "من يضع جدول الدوري لم يحصل في تاريخ الكرة المصرية، ولن نقوم بأي إجراءات، ونحن ملتزمين باللعب ولكن نقول رأينا بشكل عام".

وعن أخبار استعارة مروان محسن من الأهلي، اختتم عادل تصريحاته: "أنا أول مرة أسمع هذا الحديث، نحن لم نناقش هذا الأمر في مجلس الإدارة، ولم نتطرق للحديث عن استعارته من الأهلي، مروان محسن لاعب كبير ولا أحب الحديث عن أسماء لاعبين بعينهم".