المصري يتحرك قانونيا بعد "اختفاء" سيمبوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن النادي يجهز ملفًا لشكوى البوركينيي سعيدو سيمبوري لاعب الفريق، بعد تغيبه عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة.
وقال حسن عمار، في تصريحات هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" مساء الإثنين: "سعيدو سيمبوري تغيّب عن الفريق قبل مباراة المقاصة".
وأضاف: "سنتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن سعيدو سيمبوري للحفاظ على حقوق النادي بعد اختفائه المفاجئ".
وأكمل: "سعيدو سيمبوري قام بإغلاق كل هواتفه ولم نتمكن من التواصل معه، حتى وكيله لم يستطع الوصول إليه".
وأتم عضو مجلس المصري قائلا: "حصل اللاعب على كل مستحقاته ولا توجد أي مشكلة معه".
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