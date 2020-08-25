مانشستر سيتي يتخذ أولى خطوات ضم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ينوي فتح خزائنه من أجل تمويل الصفقة المحتملة لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، حال رحيله عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

وقالت شبكة "ESPN"، اليوم الإثنين، إن مانشستر سيتي يعمل على معالجة الحسابات من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي إذا أصبح متاحًا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت أن السيتي يعلم أن صفقة ميسي ستكون معقدة، ولكن مسؤولي النادي يريدون الاستعداد حال ظهور خيار ضمه، ويبحثون حاليا في تكاليف تمويل الصفقة وما يترتب عليها، إذا وافق برشلونة على بيعه بسعر معقول.

وأوضحت أن برشلونة لا ينوي بيع ميسي، لكن هناك بعض الأعضاء في مجلس الإدارة سيكونوا منفتحين على بيع النجم الأرجنتيني إذا استمر في الضغط من أجل الرحيل، لإعادة استثمار الأموال في إعادة بناء الفريق.

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وأكدت "ESPN" أنه رغم اقتناع السيتي بأن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة، إلا أن بعض المصادر كشفت أن النادي الإنجليزي يتابع دائماً موقف ميسي عن كثب وينظر بجدية في التكاليف التي يحتاجها لإتمام الصفقة.

ولفتت إلى أن ميسي يريد ضمان قضاء مواسمه الأخيرة في نادٍ يتنافس على أكبر الجوائز، وهناك عدد قليل جدًا من الأندية القادرة على تقديم ما يريده النجم الأرجنتيني، قبل التطرق إلى مسألة تكلفة صفقة ضمه وراتبه السنوي.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في عام 2021، ويملك صاحب الـ33 عاما شرطا جزائيا في عقده يبلغ 700 مليون يورو، لكن هناك شكوك حول بقائه في "كامب نو" بعد الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

يُذكر أن ليونيل ميسي قطع أجازته الحالية ليلتقي مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، لمناقشة مستقبله مع البارسا، وأخبر قائد الفريق مدربه برغبته في الرحيل عن النادي، وفقًا لما كشفته التقارير الإسبانية.