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محمد مصيلحي : غير راضي عن نتائج الاتحاد.. والدوري سيشهد مفاجأت

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أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه مع قرار الدولة بإستكمال الدوري و متمنياً انتهاء الدوري بشكل يليق بحجم و إسم .

وأضاف مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب oNtime ان جدول الدوري المصري مضغوط للغاية، وسيكون هناك مفاجأت في الدوري، مشيراً أن  هناك فرق صغيره هزمت فرق

كبيره مستشهداً بفيديو احمد كشري و ووصف مكسبه الاخير بأنه غير عادي و قال ان في النهاية الدوري مازال مستمر لم ينتهي و انه لا يعتقد انتهاء الدوري بهذا الشكل بالنسبة الفرق الخمسه الموجودة في المقدمة.

وأردف مصيلحي ان نادي الاتحاد في المركز الخامس الان برصيد ٣٠ نقطه ولديه مباراة مؤجلة مع المصري.

واعرب رئيس الاتحاد انه غير راضي علي نتائج الفريق في الدور الثاني بالرغم من  التعادل الزمالك، مضيفاً ان الفريق ينقصه عدد كبير من اللاعبين.

وأتم مصيلحي انه تواصل مع اكوي لاعب الفريق و نفي الشائعات المنتشره بشأن طلب اللاعب فسخ تعاقده مع زعيم الثغر وان اللاعب مازال في اوغندا بسبب توقف حركة الطيران.

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