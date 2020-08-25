محمد مصيلحي : غير راضي عن نتائج الاتحاد.. والدوري سيشهد مفاجأت

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه مع قرار الدولة بإستكمال الدوري و متمنياً انتهاء الدوري بشكل يليق بحجم و إسم الدوري المصري.
وأضاف مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب oNtime ان جدول الدوري المصري مضغوط للغاية، وسيكون هناك مفاجأت في الدوري، مشيراً أن هناك فرق صغيره هزمت فرقكبيره مستشهداً بفيديو احمد كشري و ووصف مكسبه الاخير بأنه غير عادي و قال ان في النهاية الدوري مازال مستمر لم ينتهي و انه لا يعتقد انتهاء الدوري بهذا الشكل بالنسبة الفرق الخمسه الموجودة في المقدمة.
وأردف مصيلحي ان نادي الاتحاد في المركز الخامس الان برصيد ٣٠ نقطه ولديه مباراة مؤجلة مع المصري.
واعرب رئيس الاتحاد انه غير راضي علي نتائج الفريق في الدور الثاني بالرغم من التعادل الزمالك، مضيفاً ان الفريق ينقصه عدد كبير من اللاعبين.
وأتم مصيلحي انه تواصل مع اكوي لاعب الفريق و نفي الشائعات المنتشره بشأن طلب اللاعب فسخ تعاقده مع زعيم الثغر وان اللاعب مازال في اوغندا بسبب توقف حركة الطيران.
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