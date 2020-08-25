عمرو زكي يوضح أسباب انتصار الزمالك على الأهلي بثلاثية

أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق أن الزمالك يستحق التحية بعد المستوى الذى ظهر به في لقاء القمة الأخير أمام الأهلي مشددا على أن توقيت الأهداف ساعد الزمالك على حسم اللقاء لصالحه.

وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": " خبرة طارق

حامد وفرجاني ساسي في منتصف الملعب ساعد الزمالك على فرض كلمته في اللقاء خلال أوقات عديدة فضلا عن تغييرات باتريس كارتيرون التي رجحت كفة الزمالك".

وأضاف البلدوزر: " الوضع تغير عن الماضي حيث كان يهتز الزمالك عندما تستقبل شباكه هدف من

الأهلي ولكن هذا لم يحدث بعد أن أحرز الأهلي هدف التعادل إلا أن الزمالك عاد من جديد وفاز بثلاثية وتم إلغاء هدف رابع بداعي التسلل".

وأوضح: " تسجيل أسامة فيصل لهدف بشباك الأهلي يعطي الثقة للفريق الأبيض في تواجد أكثر من مهاجم مميز مع مصطفى محمد، ومحمد أوناجم صفقت له أكثر من فيصل بسبب روح الإيثار وتمرير لكرة لفيصل رغم أنه كان يستطيع تسجيل الهدف الثالث".