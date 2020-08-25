عماد متعب : عبدالشافي من أفضل اللاعبين اخلاقياً وفنياً.. واعتذر لوالد مروان محسن

أكد عماد متعب نجم النادي الاهلي السابق ان محمد عبدالشافي مدافع نادي الزمالك، من افضل اللاعبين اخلاقياً و فنياً، مشيراً أنه اللاعب مظلوم إعلامياً.

وأصيب محمد عبدالشافي بعد اصطدامه بشكل قوي مع وليد سليمان لاعب الأهلي، أدى لإصابته بكسر

في الترقوة.

وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " اتمني لمحمد عبدالشافي الشفاء العاجل و رؤيته في منتخب مصر قريباً الانه لاعب مظلوم اعلاميا وأحد أفضل اللاعبين

Advertisements

فنيا واخلاقيا".

واضاف " اعتذز لوالد مروان محسن على الهواء وأن جميع اللاعبين بمثابة أخوه له ويكن لهم الاحترام".

وتابع " اتصلت بعمرو السولية لسؤاله على أخطأت في حق مروان، وطالبته بالاعتذار بالنيابة عني".

وواصل " اتصلت بمروان محسن للاعتذار له ولوالده، وأخبرته أنني لم أقل يجب على مروان محسن الجلوس في البيت".