عمرو زكي: ممدوح عباس رفض التعاقد مع محمد صلاح وطلب مشاركة جمال حمزة مساك

أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق أن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق رفض التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الحالي والمقاولون السابق لأنه لا يمتلك خلفية كروية.

وقال عمرو خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه

أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": " قبل أحدى المباريات ممدوح عباس أجرى اتصالا بي وقال لي ايه رأيك جمال حمزة يلعب مساك النهاردة عشان بيعرف يطلع الكرة من تحت، وممدوح عباس كان بيضحكني وأنا مش متجني عليه وأقول مواقف حدثت بالفعل".

وأضاف البلدوزر: " يجب ألا يتدخل رئيس أي نادي في النواحي الفنية ويترك الأمور للمدير الفني ولكن فترة تواجد ممدوح عباس رئاسة الزمالك لم تشهد أي استقرار فني أو إداري"