وليد سليمان يوضح سبب زيارته لمحمد عبدالشافي بعد إصابته

علق وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، على الهجوم الذي تعرض له في الأيام الماضية بعد إصابته لمحمد عبدالشافي، وأسباب زيارته للأخير في المستشفي.

وأصيب محمد عبدالشافي مدافع نادي الزمالك، بعد اصطدامه بوليد سليمان، في مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، يوم السبت الماضي، ليتأكد إصابة مدافع الزمالك بكسر في الترقوة.

وقال سليمان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، إنه في حاله استغراب شديد

للغاية مما حدث امس بسبب طريقه عرض الأمر و نقل كلام خاطئ علي لسانه، مشيراً أنه ذهب لزيارة عبدالشافي للاعتذاز وبدافع علاقة الصداقة بينهما.

وأضاف سليمان في تصريحات لبرنامج oNtime، انه من قبل تعرض الاصابه امام الزمالك مع كوفي و تعرضت للاصابة من شوفي السعيد و خرج السعيد معلناً بعدها انه

كان متعمد اذائي و انه من الممكن ان اكون مكان عبدالشافي و انه ذهب اليه المستشفي للاطمئنان علي حالته كحاله انسانية و ليس علي سبيل الاعتذار و انه عمره ما تعمد اصابة احد و حتي اصابة شوقي السعيد له علم وليد بتعمد إصابة السعيد له عبر التلفزيون .

و اضاف سيف زاهر ان الزمالك له حق ما يريد في تقديم الشكوي او لا و لكن من الاكيد ان وليد غير متعمد إصابة عبدالشافي و ما هي الا إصابة ملعب غير مقصودة.